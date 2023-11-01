İsrail'de panik: Tel Aviv’de siren sesleri
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketler nedeniyle siren sesleri yükseldi.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, akşam saatlerinde İsrail’in başkenti Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi.
Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlere karşılık veren Demir Kubbe hava savunma sistemi, roketleri havada imha etti.
Saldırıda ölen ya da yaralanan bildirilmezken, siren seslerini duyanlar koşarak sığınacak yer aradı.
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