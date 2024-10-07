İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınında patlama
İsrail’in Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında bir kez daha patlama meydana geldi.
İsrail’in Ekim’de Gazze’ye başlattığı saldırıların yıldönümünde Kopenhag Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.
Polis, patlamanın büyükelçiliğe yaklaşık 500 metre mesafede meydana geldiğini açıkladı.
Kopenhag polisi Trine Moller konuya ilişkin açıklamasında, 5 gün önce meydana gelen patlamayı hatırlatarak “Elbette bir önceki patlama ile bu patlama arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyoruz. Ancak bu yönde bir belirti yok” dedi.
Moller, patlamanın silah sesi olabileceğini ifade etti.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınlarında 2 Ekim’de çifte patlama meydana gelmiş, olayda yaralanan olmadığını bildiren polis, patlamaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Etiketler: #israil #Danimarka
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