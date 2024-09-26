Lübnan'da patlayan çağrı cihazları soruşturuluyor: Tayvan'da dört kişi ifade verdi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 13:48

Güncelleme: 26.09.2024 - 13:50

Tayvan savcılığı, Lübnan'da geçen hafta patlayan çağrı cihazlarıyla bağlantılı bir Tayvanlı şirket hakkındaki soruşturmada şu ana kadar dört kişiyi tanık olarak sorguladıklarını açıkladı. Patlama, Hizbollah'a yönelik ölümcül saldırılara yol açmıştı.

Güvenlik kaynakları, olaydan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtirken, İsrail bu konuda ne bir doğrulama ne de bir yalanlama yaptı.

Patlayıcı hale getirilen çağrı cihazlarının nasıl ve ne zaman silahlandırıldığı hâlâ gizemini koruyor. Olayla ilgili araştırmalar Tayvan, Bulgaristan, Norveç ve Romanya'yı kapsıyor.

TAYVANLI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Tayvan merkezli Gold Apollo firması, olayda kullanılan cihazları üretmediğini ve cihazların izinin Macaristan merkezli BAC firmasına kadar uzandığını belirtti. BAC'nin, Gold Apollo markasını kullanma lisansına sahip olduğunu söyleyen şirket, cihazların Tayvan'da üretilmediğini vurguladı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Shilin Bölge Savcılığı'ndan bir sözcü, soruşturmanın hızla devam ettiğini ve geçen hafta sorgulanan iki kişinin yanı sıra, bir eski ve bir mevcut çalışanın da tanık olarak sorgulandığını açıkladı. Sözcü, sorgulanan kişilerin isimlerini vermeyi reddederken, daha fazla kişiyi sorgulayıp sorgulamayacaklarına dair bilgi vermedi.

Gold Apollo'nun başkanı ve kurucusu Hsu Ching-kuang ile Apollo Systems adlı şirketin tek çalışanı Teresa Wu da geçen hafta savcılık tarafından sorgulanmıştı. Şirket, bu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorum yapmazken, yeni bir açıklama talebine de yanıt vermedi. Wu'nun da gazetecilerin sorularını yanıtlamadığı bildirildi.