İsrail'den Lübnan'ın güneyinde suikast: 2 ölü

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki sınır beldesi en-Nakura yolunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:31
İsrail'den Lübnan'ın güneyinde suikast: 2 ölü
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İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki sınır beldesi en-Nakura yolunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Düşman İsrail’in en-Nakura beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırısında iki kişi şehit oldu.” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberinde, bir insansız hava aracının en-Nakura yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldığı belirtilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde ise, Lübnan’dan atılan bir anti tank füzesiyle İsrail’in Yukarı Celile bölgesindeki Avivim yerleşim bölgesinde bir evin vurulduğu ifade edildi.

Haberde, söz konusu yerleşim bölgesinde ağır maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun da haberine göre, İsrail’in kuzeyindeki birçok yerleşim yerine Lübnan’dan çok sayıda roket atıldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.


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