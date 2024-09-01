Batı Şeria'da silahlı saldırı: 3 İsrail polisi öldü

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

AA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:35
Batı Şeria'da silahlı saldırı: 3 İsrail polisi öldü
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İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken, İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.


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