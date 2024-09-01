Batı Şeria'da silahlı saldırı: 3 İsrail polisi öldü

Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:35

Güncelleme: 01.09.2024 - 09:35

İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken, İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.