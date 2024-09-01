Afrika ülkesinden İsrail'e rest: 'Siyasi olarak izole edilmesi...'
Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için “İsrail'in siyasi olarak izole edilmesi” gerektiğini söyledi.
Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Dakar Ulu Camii'nde Filistinlilere destek amacıyla bir konuşma gerçekleştirdi.
Sonko, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için “İsrail'in siyasi olarak izole edilmesi” gerektiğini söyledi.
Sonko, “Bu adaletsizliği kınayan herkesi bir araya getirmeli ve siyasi bir çözüm üzerinde, yani İsrail devletini izole etmekten, siyasi izolasyondan oluşan bir çözüm üzerinde çalışmalıyız” dedi.
Sonko, Gazze'de yaşananları Batılı ülkelerin onayıyla gerçekleştirilen “barbarlık” olarak nitelendirdi.
Sonko ayrıca, “Bize demokrasi ve insan hakları hakkında şarkı söyleyenlerin hepsi İsrail'i destekleyen ve silahlandıranlardır” ifadelerini kullandı.
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