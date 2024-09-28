İsrail’in Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıklaması sonrası Hamaney güvenli bölgeye alındı

Yayınlanma: 28.09.2024 - 13:14

Güncelleme: 28.09.2024 - 13:14

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, artan güvenlik önlemleri altında ülke içinde güvenli bir bölgeye taşındı.

Reuters'a konuşan iki bölgesel yetkili, Hamaney’in yer değişikliğinin, İsrail'in güney Beyrut’ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdüğünü açıklamasının ardından gerçekleştirildiğini belirtti.

BÖLGESEL İTTİFAKLARLA TEMAS SÜRÜYOR

Kaynaklar, İran'ın Hizbullah ve diğer bölgesel müttefikleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu ve Nasrallah’ın ölümünün ardından atılacak adımların değerlendirildiğini bildirdi.

Hamaney’in güvenli bölgeye nakledilmesi, İran’ın bölgedeki durumun daha da tırmanmasına karşı hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

İsrail’in Nasrallah’ın öldüğünü duyurmasının ardından bölgede tansiyon yükselirken, İran’ın müttefik gruplarla gelecekteki stratejik adımlar üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

İran yetkilileri, bölgede artan güvenlik risklerine karşı teyakkuzda kalmayı sürdürüyor.