İsrail’in Şam saldırısında can kaybı 5’e yükseldi

Yayınlanma: 20.01.2024 - 21:17

Güncelleme: 20.01.2024 - 21:35

İsrail’in bugün Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki El Mazze Mahallesi’nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında can kaybı artıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist İsrail rejiminin Şam’a yönelik gerçekleştirdiği ve 4 üst düzey askeri danışmanın hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralanan Muhammed Emin Samadi adlı bir diğer askeri danışman daha hayatını kaybetti. Şu ana kadar 5 askeri danışman hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıda ölen 4 askeri danışmanın isimlerinin ise Hüccetullah Ümidzade, Ali Ağazade, Hüseyin Muhammedi ve Said Kerimi olduğunu açıkladı.

'REJİME KARŞILIK VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail’in Şam’a yönelik saldırısını kınadı. Kenani bu saldırıyı suç niteliğinde ve “terörist” bir eylem olarak nitelendirerek, tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların bu saldırıya tepki göstererek kınamaları gerektiğini söyledi. İran’ın bu saldırının siyasi, hukuki ve uluslararası takibini yapacağını kaydeden Kenani, “Bu rejime uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.