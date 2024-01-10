İsrail’in soykırım davası yarın başlıyor

Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:06

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:06

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davasının ilk duruşması yarın başlıyor.

Güney Afrika Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11-12 Ocak'ta Lahey'de görülecek davanın ilk duruşmasındaki heyette Bakan Lamola, Cumhurbaşkanlığı Genel Direktörü Phindile Baleni, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Direktörü Zane Dangor, Adalet Bakanlığı Genel Direktörü Avukat Doctor Mashabane ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Avukat Nokukhanya Jele yer alacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey siyasetçilerin de yer alacağı heyete, Adalet Bakanı Lamola başkanlık edecek.

Heyette İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn de olacak.

Bakan Lamola, yaptığı açıklamada, bu davayla Gazze'de gerçekleşen soykırıma son vermeye kararlı olduklarını ifade ederek, tarihin doğru tarafında yer alan dünya liderlerinden güç aldıklarını söyledi.

GÜNEY AFRİKA, İSRAİL HAKKINDA SOYKIRIM DAVASI AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.