İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
Suriye yönetimi, Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve Suriye yönetimine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.
5 rejim askerinin öldüğü öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam'da Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.
Suriye yönetimi, 6 Eylül ve 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye yönetimine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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