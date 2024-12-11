Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana bir ilk: Suriye Donanması imha edildi mi?

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:44

Güncelleme: 11.12.2024 - 10:44

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'ın düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail'in düzenlediği büyük saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra Suriye Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin de konuşlandığı El-Beyda ve Lazkiye limanlarının da hedef alındığı bildirildi.

Reuters'ın, İngiliz güvenlik firması Ambrey'deki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırılarda en az 5 Suriye savaş gemisinin imha edildiği belirtildi.

Kaynaklar, “Video görüntüleri bir donanma gemisinin yan yattığını ve diğer beş geminin battığını gösterdiği, ancak limanın altyapısına görünür bir zarar verilmedi” ifadelerini kullandı.

Askeri kaynaklara göre, İsrail Donanmasına ait füze botlarının Suriye kıyılarındaki Minet el-Beida körfezi ve Lazkiye limanına düzenlediği saldırılarda denizden denize füzelerle donatılmış çok sayıda Suriye donanma gemisi imha edildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

Limanlara Pazartesi günü düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlenen İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırı sonucu Suriye'nin deniz filosunu yok edildiğini savundu.

Katz, "Donanma bu gece Suriye donanmasını yok etmek için çalıştı ve büyük bir başarı elde etti. Kim Beşşar Esad'ın yolundan giderse sonu onun gibi olur" açıklamasında bulundu.

SURİYE DONANMASI

Suriye Donanması 2006 yılına kadar herhangi bir modern teçhizat ya da silaha sahip değildi. Ancak 2006 yılından itibaren Rusya ve İran Suriye'ye gelişmiş silahlar sağlamaya başladı ve deniz savaşları sırasında kolayca tehlikeye girebilen pahalı torpido ve botlardan daha ucuz ve savaşlarda daha etkili olan ağır, kısa menzilli kara-deniz füzeleri sağladı.

İran ve Rusya'nın, Suriye Donanması'na sağladığı füze türleri arasında, savaş gemileri ve savaş gemileriyle yakın mesafeli füze çatışmalarında kullanılmak üzere tasarlanan Styx gemisavar füzeleri de yer alıyor. Son yıllarda bilinmeyen sayıda Sepal füzesi de satın aldılar ve 2011 sonlarında Suriye ordusunun modern savaş testlerinde ortaya çıkana kadar bu füzelere sahip oldukları bilinmiyordu.

Suriye Donanması ayrıca üçüncü bir füze türüne, Suriye'nin 2011 sonlarında Rusya'dan askeri bir anlaşma ile satın aldığı Rus yapımı Yakhont füzelerine de sahipti. Bunlar, Suriye'ye Doğu Akdeniz'de stratejik bir askeri avantaj sağlayan uzun menzilli füzelerdir. Suriye Donanması'na tedarik edilen dördüncü füze türü ise, İran tarafından Suriye'ye tedarik edildiğine inanılan Çin menşeli C-802 gemisavar füzeleridir.

Suriye Donanması, Aralık 2024'te İsrail tarafından imha edilmesinden önce Rusya'dan iki adet Amur-1650 sınıfı denizaltı almayı umuyordu. 2015 yılında bir grup Suriyeli askeri yetkili, denizaltılar da dâhil olmak üzere ikili askeri ve teknik işbirliği olanaklarını görüşmek üzere Moskova'ya gitmişti. İhraç versiyonu Amur 1650 olarak bilinen Project-677 ya da Lada sınıfı dizel denizaltı, gövdesi için yeni bir anti-sonar kaplama, genişletilmiş bir seyir menzili ve gelişmiş gemi ve denizaltı karşıtı silahlara sahip.

Fotoğraf: Suriye Donanması/2021 (Suriye Gündemi)

YOM KİPPUR SAVAŞI'NDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

6-7 Ekim 1973'teki Yom Kippur Savaşı sırasında Suriye Arap Donanması ilk kez Lazkiye bölgesinde İsrail gemileriyle deniz muharebesine girişti. Bu, her iki tarafın da savaşta denizden denize füze botları kullandığı tarihteki ilk savaştı.

Savaş sonucunda, savaşa katılan 5 Suriye gemisinin tamamı batırıldı, İsrail ise herhangi bir kayıp vermedi.