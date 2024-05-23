İsrail’in tepkisi belli oldu... Filistin’i tanıyan ülkelere ne yanıt verecekler?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:08

Güncelleme: 23.05.2024 - 12:08

Reuters haber ajansı, İsrail'in, Filistin devletini tanıma kararı alan İrlanda, Norveç ve İspanya'ya karşı nasıl bir yol izleneceğinin netliğe kavuştuğunu duyurdu.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili ajansa yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına çağrılan elçilere, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleşen konser saldırısı sırasında kadınları esir aldığına dair daha önce yayınlanmamış bir videonun gösterileceğini öne sürdü.

İsrail ayrıca Dublin, Oslo ve Madrid'deki büyükelçilerini de istişareler için geri çağırdı.

Çarşamba günü, Filistin devletini 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını açıklayan üç Avrupa ülkesi, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ve barış görüşmelerinin canlandırılmasına yardımcı olmak istediklerini duyurmuştu.

FİLİSTİN NEDEN TANINMIYOR?

Her gün daha fazla batılı ülke, Filistin’i devlet olarak tanırken Filistin’i sözde desteklemelerine rağmen resmen tanımayan bir çok ülke mevcut.

ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler, İsrail’le olan güçlü bağlarından dolayı Filistin’i bağımsız bir devlet olarak tanımak konusunda çekingen. Buna karşın, üç ülke de İsrail ve Filistin’in kontrollü ve ortak müzakereleri sonucu kararlaştırılan bağımsız bir Filistin devletini destekliyor. Ateşkes görüşmelerinin sekteye uğraması bu fikri yetersiz kılıyor.

Diğer yandan, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki Fransa gibi bazı ülkeler ise her ne kadar Filistin’i tanımaya hazır olduklarını ifade etseler de, İrlanda ve İspanya’nın yaptığı gibi fiilen harekete geçmiş değiller.

2014’te İngiltere’de yapılan bir oylamada, İngiliz parlamentosu her ne kadar Filistin’i bir devlet olarak tanıma yönünde oy çoğunluğu toplamış olsa da, bu karar yasal olarak fiile geçirilmemişti.

Diğer yandan Belçika, 2015’te Filistin’i devlet olarak kabul etmiş olmasına rağmen resmen tanımış değil.

Bir çok AB ülkesinin İsrail ile yakın ilişkide olması, AB ülkelerinin Filistin’i tanımamasına sebep olan faktörlerden.