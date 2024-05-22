Erdoğan'dan Filistin açıklaması: 'Biz de müdahil olmayı kararlaştırdık'

Yayınlanma: 22.05.2024 - 20:10

Güncelleme: 22.05.2024 - 20:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Hamas önceki hafta ateşkes teklifi kabul ettiğini açıkladı. İsrail, uzlaşmaz tavrını sürdürü. Refah'a saldırarak gerçek yüzünü gösterdi. Batı'lı güçler Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de işgal bitmez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la yaşanan gerilim bunun sadece bir işaretiydi. İsrail'in bölge ülkelerine saldırıları artıyor. İsrail yönetiminin daha fazla insan ölmeden bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdulması ilk adımdır. Soykırımcıların adalete hesap vermesi gerekiyor. İsrail, Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin topraklarını alenen gasp ediyor. Hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor. Ama sistem tarafından korunmaya devam ediyor. Son 7,5 ayda 150 gazeteciyi öldüren ülke, bölgedeki birçok ülkede basın özgürlüğünde üst sıralarda yer alıyor.

"MÜDAHİL OLMAYI KARARLAŞTIRDIK"

Güney Afrikalı dostlarımızın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair tüm belgeleri iletiyoruz. Türkiye, Filistin direnişçilerinin yanındadır. Gazze'ye gönderidiğimiz yardımların toplamı 54 bin tonu geçti. İsrail'e olan ihracat ithalat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini bitirdik.

Filistinli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen dik duruşlarıyla insanlığın yüz akı oldular. 229 gündür uygulanan soykırıma rağmen İsrail, Filistin halkının mücadele azminin yok edemedi. Filistin halkı öldürüldü, açlıkla, susuzlukla sınandı; işkencenin her türlüsünü yaşadılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ediyorlar. Buradan Gazze'nin ve Ramallah'ın yiğit evlatlarını ülkem adına selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanında sokakları dolduran tüm vicdan sahibi insanlara teşekkür ediyorum. Siyonist lobinin tehditlerine rağmen Gazze için destek gösterisinde bulunan öğrencileri ve hocaları ayrıca tebrik ediyorum. İsrail bu vahşi savaşı aslında kaybetmiştir. Gazze'li kardeşlerimiz adlarını bir kez daha tarihe yazdırmışlardır. Filistin zafere ulaşacaktır. 1967 sınırlarıyla bağımsız ve egemen Filistin mutlaka kurulmalı.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM"

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacakları açıklamalarından büyük memnuniyet duydum. Bu vicdanlı kararlarından dolayı liderlerini tebrik ediyoruz. Henüz Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere de aynı adımı atmalarına çağırıyoruz.

Türkiye olarak neredeyse bir sorun ve dram varsa tüm imkanlarımıyla ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gayretindeyiz. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz."