İsrail’le dikkatli normalleşme: Ziyaret tarihi netleşmedi
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’in Türkiye ziyaretinin tarihi henüz netleşmedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen haftaki İsrail ziyaretinin ardından iki ülke ilişkilerindeki normalleşmenin nasıl şekilleneceği tartışılıyor.
Türkiye’den İsrail’e dışişleri bakanı düzeyinde 15 yıl sonra yapılan ilk ziyarette Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Yair Lapid’le büyükelçilerin karşılıklı olarak yeniden atamasını ele alması sonrası “somut adım” beklentisi oluştu. Buna karşın Çavuşoğlu, Lapid’le Kudüs’te yaptığı görüşmenin ardından “İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanması konusunu Lapid’in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık” diyerek İsrailli mevkidaşının da Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.
ÖNCELİK EKONOMİ
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’in Türkiye ziyaretinin tarihi henüz netleşmedi. Karşılıklı güvenin tesisinin göstergesi olacak büyükelçilerin yeniden atanması konusunda belirsizlik sürse de iki ülke arasındaki normalleşme, ilk aşamada ekonomi üzerinden ilerleyecek. Türkiye-İsrail ilişkilerinin odağında iki bakanın görüşmeleri sonrası yaptıkları açıklamalarda vurguladıkları Türkiye-İsrail Karma Ekonomik Komisyonu’nun yeniden toplanması ve yeni bir sivil havacılık anlaşması yapılması bulunuyor. İki ülkenin son olarak 2009’da Ankara’da toplanan komisyonun yeniden canlandırılması için çalışma yürüttükleri bildirildi. Havacılık anlaşmasıyla da Türkiye-İsrail arasındaki doğrudan tarifeli sefer noktaları ve sıklıklarının artırılması hedefleniyor.
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