Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarla ilgili "İsrail Hükümeti'ni, kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlarla ilgili açıklama yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir. İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kaydedildi.
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