İsrailli bir turist, antik çan çaldığı şüphesiyle Antalya'da tutuklandı
İsrail'den Türkiye'ye tatil yapmak üzere gelen İsrailli bir turist, bir müzeden kaybolan antik bir çanı çaldığı şüphesiyle Antalya Havalimanı'nda tutuklandı.
İsrail'den Türkiye'ye tatil yapmak üzere gelen İsrailli bir turist, "tarihi eser hırsızlığı" yaptığı şüphesiyle Antalya Havalimanı'nda tutuklandı.
Yetkililerin aktardığına göre İsrailli'nin bir müzeden kaybolan "antik bir çanı çaldığı" iddia edildi.
Hırsızlık şüphelisi şahıs, iddiaları şiddetle reddederek, çanı "iyi niyetle satın aldığını ve makbuzunun olduğunu" iddia etti.
Jerusalem Post'un haberine göre tutuklanan turistin sorgusu Pazar gecesi itibariyle başladı.
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