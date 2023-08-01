Güngören'de işyeri sahibi hırsızlık şüphelisi kadını saçından tutarak darbetti

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:11

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:11

İstanbul Güngören’de meydana gelen olayda iddiaya göre bir grup kadın, alışveriş yapma için toptan kıyafet satışı yapan bir dükkana girdi. Kadınların mağazadan kıyafet çaldığını fark eden işyeri sahibi şüphelileri bir süre kovaladı.

Kadınlardan birini yakalayan işyeri sahibi, kadının saçından tutup çaldığı ürünleri istedi. Kadınların ürünleri vermemesi üzerine işyeri sahibi, kadının saçından tutup sürükledi ve kafasına vurdu. Ardından kadın, eteğini ve ayakkabılarını çıkararak çalmadığını kanıtlamak istedi.

Yakınları darbedilen kadını kurtarmak için çabalarken, kızgın olan işyeri sahibi tekme atarak karşılık verdi. Bazı kişilerin izlediği, bazı kişilerin ise engel olmaya çalıştığı olay, kadınların kıyafetleri teslim etmesi üzerine son buldu.

Kadın, ayakkabılarını ve eteğini bırakarak olay yerinden yakınları ile ayrıldı.