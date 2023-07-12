Dolar ve gümüş kolye hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 17:22

Güncelleme: 12.07.2023 - 17:22

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Kemer'de bulunan bir işletmenin kasasından 575 dolar ve gümüş kolye ucu çalındığı yönünde ihbar aldı.

Şüphelilerin yakalanması ve tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisi 3 kişi il dışına çıkış yaptığı esnada jandarma ekiplerince yakalandı.