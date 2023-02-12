İsrailli arama ve kurtarma ekibi United Hatzalah, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 16:55

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 17:36

İsrailli arama ve kurtarma ekibi United Hatzalah, ekibi hedef alan "önemli bir güvenlik tehdidi" nedeniyle Türkiye'den ayrılacağını duyurdu.

CNN'in aktardığına göre, United Hatzalah İcra Kurulu Başkanı Eli Pollack ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dov Maisel yaptıkları açıklamada, "İsrail heyetine yönelik somut ve acil bir tehdit olduğuna dair istihbarat aldıklarını ve personelimizin güvenliğini ön planda tutmamız gerektiğini" söyledi.

Dov Maisel, "Ekibimizi, Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bu bölgesine göndermenin belli bir risk taşıdığını biliyorduk, ancak hayat kurtarma misyonumuz adına tehdidi azaltmak için gerekli adımları attık" dedi.

Ekibin ayrılma kararının, "İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı ve Arama Kurtarma Birimleri başkanlarıyla cumartesi gecesi gerçekleştirilen ortak bir durum değerlendirmesinin" ardından alındığı belirtildi.

Maisel, "İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı, İsrail Arama Kurtarma birimleri, yerel kurtarma güçleri ve Kızılay ile işbirliği içinde 15 kişinin kurtarılmasına yardımcı olan ekibimizin sadece birkaç gün içinde başardıklarından son derece gurur duyuyoruz" dedi.

IsraAid adlı ikinci bir İsrailli arama ve kurtarma ekibi, deprem bölgelerinde faaliyet göstermeye devam ediyor.