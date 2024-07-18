İsrailli aşırı sağcı bakandan Mescid-i Aksa’ya baskın

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:57

Güncelleme: 18.07.2024 - 13:57

İsrail, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarını sürdürürken, bir yandan da provokasyonlarını sürdürüyor.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya polis koruması eşliğinde baskın düzenledi.

Ben-Gvir, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleriyle Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, "Bu sabah kaçırılanların evlerine dönmesi için dua ettim. Ancak bu, karışık bir anlaşma olmadan, Hamas’a yönelik askeri baskının arttırılması ve Hamas’ın ezilmeye devam edilmesiyle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, 21 Mayıs’ta da Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.