İsrailli askerlerden iç çamaşırlı paylaşım! Görüntüler mide bulandırdı...

Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:40

Güncelleme: 28.03.2024 - 14:40

İsrail askerleri tarafından paylaşılan videoda bir asker, işgal altındaki Gazze'deki bir evde, bir elinde sırıtarak silahını tutarken, diğer elindeki kadın iç çamaşırını koltukta yatan arkadaşının açık ağzına sarkıttı.

Paylaşılan başka bir videoda ise bir askerin, siyah sütyen ve miğfer giydirilmiş bir kadın manken tuttuğu görüldü. Paylaşımın altında, "Gazze'de güzel bir eş, ciddi bir ilişki buldum, harika bir kadın" yazıyordu.

"TÜM KADINLARI KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR..."

Reuters'a göre, İsrail askerleri tarafından çekilen bu iki video, Gazze'deki operasyona katılan İsrail askerlerinin iç çamaşırı, manken ve bazı durumlarda her ikisini birden sergilerken gösterdiği düzinelerce paylaşımdan sadece ikisi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani, konuya ilişkin demecinde, "Bu tür görüntülerin paylaşılması Filistinli kadınların yanı sıra dünyadaki tüm kadınları küçük düşürüyor" ifadelerine yer verdi.

Reuters, bağımsız olarak doğrulanmış sekiz adet paylaşımın ayrıntılarını İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göndererek yorum istedi.

İSRAİL ORDUSUNUN YANITI

İsrail ordusu tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, "Soruşturma açılmasını haklı kılacak bir suç şüphesinin ortaya çıktığı durumlarda, Askeri Polis tarafından soruşturma açılır. İncelenen vakaların bazılarında, videodaki askerlerin ifade veya davranışlarının uygunsuz olduğu sonucuna varıldığı ve buna göre ele alındığı açıklığa kavuşturulmalıdır" denildi.

Doğruluğu teyit edilen paylaşımlar arasında, ellerini çıplak bir kadın mankenin göğüslerinde tutan bir askerin fotoğrafı ve yarı çıplak bir oyuncak bebeği tutan bir askerin fotoğrafı da yer aldı.

Bir diğer fotoğrafta ise, kadın iç çamaşırı paketleriyle dolu bir çift kişilik yatağın önünde silahıyla poz veren bir asker görüldü.