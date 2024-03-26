WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

Dünyaca ünlü bilgisayar markası IBM, Android telefonunda WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullananlara yönelik acil kodlu bir uyarı yayınladı. Her adımımızı izleyen, bilgilerimizi saniyeler içinde çalan bu yazılıma karşı nasıl korunuruz?

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2024 Salı, 18:09
WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

Dünya genelinde yaklaşık iki milyar kişi sevdiklerine ve arkadaşlarına mesaj göndermek için WhatsApp uygulamasını kullanıyor.

Bu sebeple, kimlik hırsızlarının bu kişileri hedef alması "küresel bir tehdit" olarak kabul ediliyor.

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

Son olarak, dünyaca ünlü bilgisayar şirketi IBM'nin güvenlik ekibi, Android telefonlarda WhatsApp uygulamasını kullananları etkileyen "yeni bir tehdit" keşfediğini duyurdu.

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

Sürekli mutasyona uğrayarak kendini yenileyen PixPirate adındaki bu kötü amaçlı yazılım, IBM tarafından "yüksek riskli güvenlik ihlali" olarak kategorize edilmesinin ardından mercek altına alındı.

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

BANKA BİLGİLERİNİZİ ÇALIYOR

IBM tarafından yapılan açıklamaya göre PixPirate, cihazınızda ustalıkla gizleniyor ve saniyeler içinde banka bilgileri ve diğer kişisel bilgilerinizi çalabiliyor.

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

HER ADIMINIZI TAKİP EDİYOR

Dahası, ekranınızdaki her bir kaydırmayı; örneğin, hangi uygulamaları kullandığınızı, internette nelere göz attığınızı ve tüm mesajlaşmalarınızı izleyebilen bu kötü amaçlı yazılım, bilgilerinizi çalarak yazılımın sahiplerine ulaştırıyor.

Bu bilgiler, dolandırıcılığın yanı sıra şantaj amaçlı da kullanılabilir.

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

MESAJ SİLİYOR, MESAJ GÖNDERİYOR

İki faktörlü kimlik doğrulama PixPirate'e karşı işe yaramıyor. En kötüsü de korsanlar, SMS mesajlarınızı silebiliyor, hatta sizden gizli mesaj dahi atabiliyor.

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

NASIL BULAŞIYOR?

IBM siber güvenlik ekibine göre, "Kurbanlara genellikle WhatsApp veya SMS mesajıyla oltalama (smishing) yapılıyor. Kurban, mesajda yazanları yaptığında ise virüs kullancının cihazına bulaşıyor..."

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

Söz konusu mesajda kurbandan, çalıştığı bankayı taklit eden bir tür yan uygulamayı indirmesi istenebiliyor.

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

İndirme başladığında program, güncellenmiş yeni bir sürümü yüklemesini tavsiye ediyor ki bu da tam olarak kötü amaçlı PixPirate yazılımı oluyor.

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

NASIL KORUNURUZ?

Bu kötü amaçlı yazılımdan korunmanın tek yolu ise son günlerde, Whatsapp üzerinden yaygın bir şekilde kullanıcıları hedef alan yabancı kaynaklı numaraları, sizlerle iletişime geçtikleri anda asla cevaplamadan engellemek.

whatsapp uyarı korsan

En Çok Okunan Haberler