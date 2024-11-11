İsrailli bakan tarih verdi: 'Batı Şeria’nın ilhak yılı olacak'
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını iddia etti.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne süren Smotrich, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi.
Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da ileri sürdü.
Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu da iddia etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!
- Ata’nın evinde düş kırıklığı