İsrail'de istifa talebi: Savunma Bakanı tarafından atanmıştı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasından günler sonra, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, istifa talebinde bulunduğu bildirildi.

İsrail'de istifa talebi: Savunma Bakanı tarafından atanmıştı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:34

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, istifa talebinde bulundu.

Bakanlık, Zamir'in bu sabah yeni Savunma Bakanı Israel Katz ile ilk çalışma toplantısı için bir araya geldiğini açıkladı. 

Görüşme sırasında Zamir yakın gelecekte görevinden ayrılmayı talep etti.

Bakanlık, “Savunma bakanının talebi üzerine, şu anda genel müdürün görevine devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldı” açıklamasında bulundu. 

Zamir, geçen yıl eski savunma bakanı Yoav Gallant tarafından atanmıştı.

Gallant, geçtiğimiz hafta Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından tartışmalı bir şekilde görevden alınmıştı.


Etiketler: #israil #netanyahu

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