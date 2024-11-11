İsrail'de istifa talebi: Savunma Bakanı tarafından atanmıştı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:34

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:34

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, istifa talebinde bulundu.

Bakanlık, Zamir'in bu sabah yeni Savunma Bakanı Israel Katz ile ilk çalışma toplantısı için bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşme sırasında Zamir yakın gelecekte görevinden ayrılmayı talep etti.

Bakanlık, “Savunma bakanının talebi üzerine, şu anda genel müdürün görevine devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldı” açıklamasında bulundu.

Zamir, geçen yıl eski savunma bakanı Yoav Gallant tarafından atanmıştı.

Gallant, geçtiğimiz hafta Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından tartışmalı bir şekilde görevden alınmıştı.