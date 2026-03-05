İsrailli bakandan Beyrut’a tehdit: Çok yakında Han Yunus’a benzeyecek

İsrail ordusunun Beyrut’un güney banliyölerinde yaşayan sivillere yönelik zorunlu tahliye çağrısı yapmasının ardından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Aşırı sağcı kimliğiyle bilinen Smotrich, sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajında, yüz binlerce kişinin yaşadığı ve kentin en yoksul mahallelerinden biri olan Dahiye bölgesinin ağır yıkımla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Smotrich, Beyrut’un güney banliyölerinin kısa süre içinde Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentine benzeyeceğini iddia etti.

“Çok yakında Dahiye, Han Yunus’a benzeyecek” diyen Smotrich, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş sırasında büyük ölçüde tahrip edilen kente atıfta bulundu.

“Hizbullah hata yaptı ve bunun ağır bir bedelini ödeyecek” diyen Smotrich, İsrail’in İran’ı hedef aldığını ve aynı zamanda Hizbullah’a karşı da operasyonlarını sürdüreceğini belirtti.

Smotrich, “İran’daki ahtapotun başını vuruyoruz ve aynı zamanda Hizbullah’ın kolunu keseceğiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerinde yaşayanlara yönelik “acil tahliye” uyarısı yaptı.

İsrail ordusu, Hizbullah’a yönelik planlanan saldırılar öncesinde bölge sakinlerinin evlerini derhal terk etmelerini istedi.

İsrail ordusunun yaptığı çağrı, Beyrut’ta şimdiye kadar verilen en geniş kapsamlı tahliye uyarısı olarak dikkat çekti.

Daha önceki uyarıların genellikle belirli binalarla sınırlı olduğu, bu kez ise güney banliyölerinde dört büyük mahallenin kapsama alındığı belirtildi.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, Bourj el-Barajneh ve Hadath mahallelerinde yaşayanların Beyrut–Şam yolu üzerinden doğuya, Lübnan Dağı bölgesine yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Haret Hreik ve Shiyyah mahallelerinde yaşayanların ise Beyrut–Trablus yolu üzerinden kuzeye ya da Metn Otoyolu üzerinden doğuya gitmeleri istendi.

Adraee, bölge sakinlerine “Hayatınızı kurtarmak için evlerinizi derhal boşaltın” çağrısı yaptı.

Güneye doğru hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayan Adraee, “Güneye doğru yapılacak her hareket hayatınızı tehlikeye atabilir. Evlerinize ne zaman geri dönebileceğinizi size bildireceğiz” ifadelerini kullandı.