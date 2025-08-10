İsrailli bakandan Filistin yönetimini 'devirme' tehdidi

Bakan Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki kabine toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Filistin yönetiminin "devrilmesi" için harekete geçilmesi çağrısında bulunacağını belirtti.

Bakan Ben-Gvir, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki yönetimi "devirerek" Filistin devletinin kurulması çabalarına bir yanıt vermiş olacaklarını iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada ise Ben-Gvir, Gazze kentinin işgali ve 1 milyondan fazla Filistin sürgün edilmesi planının Netanyahu’ya uyguladığı baskı sayesinde onaylandığını ileri sürdü.

İsrail hükümetinin aşırı sağcı ismi Ben-Gvir, işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin ilhak edilerek yerine Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını savunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insanlık felaketi zirve noktasına ulaşırken Tel Aviv yönetimi üzerindeki uluslararası baskı da artıyor.

Ülkeler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması ve neden olduğu insanlık felaketinin son bulması için bağımsız Filistin devletini tanıma kararını uluslararası baskı aracı olarak kullanıyor.

BM üyesi 9 ülke, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almıştı.

İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta da eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını açıklayacaklarını duyurmuştu.

İsrail işgali altında bulunan Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.