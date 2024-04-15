Lübnan sınırında patlama: İsrailli askerler yaralandı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:21

Güncelleme: 15.04.2024 - 12:21

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, dün gece ülkenin kuzey sınırında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Patlamada bir İsrail askeri ağır, ikisi orta derece ve biri hafif yaralandı.

Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.