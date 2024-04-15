Lübnan sınırında patlama: İsrailli askerler yaralandı
İsrail ordusu, Lübnan sınırında sebebi bilinmeyen patlama sonucu biri ağır olmak üzere 4 askerinin yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, dün gece ülkenin kuzey sınırında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamada bir İsrail askeri ağır, ikisi orta derece ve biri hafif yaralandı.
Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- CHP'den eylem çağrısı
- CHP'den ilk açıklama!
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu
- Annelere 325 euro ödeme yapılacak!
- Doktor, atış poligonunda intihar etti
- Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri CHP’ye geçti
- İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?
- Seçimi kaybeden AKP'li Filiz, soluğu Maldivler'de aldı