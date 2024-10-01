İsrailli bakandan Lübnan çıkışı: 'Şimdi durma zamanı değil...'
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrailli kuzey sakinlerinin evlerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için “terör örgütünü ezmeye” yönelik saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulundu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun Lübnan'da Hizbullah'a karşı son saldırılarını överken, İsrailli kuzey sakinlerinin evlerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için “terör örgütünü ezmeye” yönelik saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulundu.
Ben-Gvir, “Son birkaç gün içinde aldığımız kararlar önemli, doğru ve gereklidir. Aynı zamanda, şimdi durma zamanı değil, her şeyi tüm gücümüzle yapmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir, “Şu anda Lübnan'ın güneyinde zor koşullarda savaşan IDF askerlerinin başarısı için dua ediyorum; İsrail halkı onların arkasındadır” diye ekledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyine kara operasyonlarına başladığını duyurdu.
Açıklamada, “Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah terörist hedeflerine ve altyapısına yönelik hassas istihbarata dayalı sınırlı ve hedefli kara saldırılarına başladık” denildi.
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