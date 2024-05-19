İsrailli bakandan Lübnan tehdidi: Savunmak için saldırı başlatmalıyız

Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:33

Güncelleme: 19.05.2024 - 17:33

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Smotrich, İsrail'in kuzeyinde, Hizbullah füzelerinin hedefi olan Celile bölgesinde partisinin düzenlediği toplantıda bir konuşma yaptı.

"Ateşin tamamen kesilmesi ve (Lübnan'ın güneyindeki) Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi için Hizbullah'a açık bir ültimatom vermeliyiz" diyen Smotrich, şunları söyledi:

"Hizbullah taleplerimize tam olarak yanıt vermezse İsrail ordusu, güney Lübnan'daki bir bölgenin karadan girişi ve askeri kontrolü de dahil olmak üzere, Lübnan topraklarının derinliklerindeki kuzey kasabalarını savunmak için bir saldırı başlatmalı."

Hizbullah'tan, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.