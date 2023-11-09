İsrailli bakandan seçim iddiası: 'Zorunda kalacak'

Yayınlanma: 09.11.2023 - 18:12

Güncelleme: 09.11.2023 - 18:12

İsrail Çalışma Bakanı Yoav Ben-Tzur, İsrail'in "Maariv" gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Savaşın sonunda Netanyahu, 90 gün içinde seçime gitmek zorunda kalacak" diyen Ben-Tzur, seçimleri bizzat Başbakan'ın başlatacağını savundu.

Ben-Tzur, "Bu şekilde daha fazla devam edemeyiz. Halk sözünü söyleyecek, sonra da Netanyahu'nun görev alıp alamayacağını göreceğiz" dedi.

İsrailli Bakan, ayrıca 7 Ekim'deki olayları araştıracak komisyonların kurulacağını ifade etti.

Haberde hükümet ortağı Şas Partisi'nden olan Ben-Tzur'un açıklamalarının, parti içinde şaşkınlığa neden olduğu aktarıldı.

Geri adım atan Ben-Tzur, daha sonra şu şekilde açıklamada bulundu:

"Sözlerim bağlam dışına çıkarıldı. Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olup olmadığıyla ilgili meseleyi ele almak için doğru zaman olmadığını söylemek istedim. Savaştan sonra da soruşturmayı bizzat Netanyahu yönetecek"

Binyamin Netanyahu, bir süre önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyetini İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklemişti.

İsrail Başbakanı da yaptığı paylaşımı bir süre sonra silmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.