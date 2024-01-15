İsrailli bakandan Türkiye ile ilgili skandal sözler

Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:13

Güncelleme: 15.01.2024 - 12:13

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin 68. dakikada golünü atan İsrailli Jehezkel, yaptığı gol sevinci sebebiyle gözaltına alınmış ve kadro dışı bırakılmıştı.

İsrailli futbolcunun, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakim karşısına çıkaracağı bildirildi.

"KIBRIS'TA ETNİK TEMİZLİK" İDDİASI

Jehezkel'in gözaltına alınması ülkesi İsrail'de tepkiyle karşılandı. Bakan Gideon Sa'ar bu durumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İsrail'e karşı düşman bir devlet gibi davrandığını" gösterdiğini savundu.

Saar sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs'ın işgali, Kıbrıslı Rumlara yönelik etnik temizlik; Kuzey Suriye'nin işgali ve Kürtlere yönelik etnik temizlik nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etmeyi düşünmelidir. İsrailliler Türkiye'yi tatil destinasyonları listesinden çıkarmalı ve Türkiye'den mal ithal etmemelidir..."

Jehezkel, Antalyaspor'un yanı sıra İsrail Milli Futbol takımında da oynuyor.

İSRAİL'DEN UEFA'YA ÇAĞRI

Jehezkel, İsrail basın kuruluşlarından Ynet'e, olayın perde arkasında neler yaşandığını anlatırken, "Gazze'deki İsrailli rehinelere insani bir jest yapmaya karar verdim" demişti.

Jehezkel, sözlerine şöyle devam etti:

"100 gündür esaret altında olduklarını belirtmek benim için önemliydi. Bu konuda provokasyon yapmak ya da bir görüş belirtmek gibi bir amacım yoktu. Türkiye'deki hassasiyeti biliyorum, bu tamamen bir jestti" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı UEFA başkanına, oyuncunun güvenliği ve serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "İnsan onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rencide eden" eylemleri nedeniyle Jehezkel'e karşı sert bir açıklama yayınladı.