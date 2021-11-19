İsrailli bakanın evinde çalışan kişi "ajanlık" suçlamasıyla tutuklandı

19 Kasım 2021 Cuma, 11:24

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde çalışan bir kişi, İran ile ilişkili olduğu ifade edilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle "ajanlık" suçlamasıyla tutuklandı.

İsrail basınının Adalet Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Gantz'ın evinde hizmet personeli olarak çalışan Omri Goren Gorochovsky (37), İsrail'e yönelik siber saldırılardan sorumlu tutulan Black Shadow isimli hacker grubuna yardım teklifinde bulundu.

HACKER GRUBUYLA İLETİŞİME GEÇTİ

İddianamede, Gorochovsky'nin, Savunma Bakanı'nın evi hakkında bilgi verebileceği ve bilgisayarına zararlı yazılım yerleştirme teklifiyle hacker grubuyla iletişime geçtiği belirtildi.

Gorochovsky'nin mesajlaşma uygulaması "Telegram" üzerinden iletişime geçtiği hackerlara, "evdeki masa, bilgisayar, telefon, tablet, bir kasa, üzerinde IP adresi yazılı bir etiket ve Gantz'ın evinden başka unsurları fotoğraflayıp gönderdiği" paylaşıldı.

İran'a 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklanan Gorochovsky'nin silahlı soygun, haneye tecavüz, hırsızlık gibi suçlardan dört defa hapis yattığı aktarıldı.