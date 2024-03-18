İsrailli bakanlar birbirine girdi: 'Güvenliğe zarar veriyorsunuz'

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "başarısız" olarak nitelendiren aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamasına ilişkin, "Güvenliğe zarar veriyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:29
İsrailli bakanlar birbirine girdi: 'Güvenliğe zarar veriyorsunuz'
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The Times of Israel'in haberine göre, Gallant'ın dün akşam saatlerinde yapılan kabine toplantısında Bakan Smotrich'i suçladığı ifadeler medyaya sızdı.

7 Ekim'deki saldırılarda "başarısız" olmakla suçladığı Genelkurmay Başkanı Halevi'nin orduya üst düzey atamalar yapmasını engellemeye çalıştığı belirtilen Smotrich'e yanıt veren Galant, ordunun "mükemmel performans" gösterdiğini iddia etti.

Ordunun gurur veren başarılara imza attığını savunan Gallant, "Siz İsrail'in güvenliğine zarar veriyorsunuz ve güvenlik sistemini yalnızca siyasi amaçlarla baltalıyorsunuz. Bu her zaman endişe verici, özellikle de savaş sırasında. Hiç kimsenin İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni tek kişiye hizmet eden milis kuvvetine dönüştürmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Maliye Bakanı Smotrich de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ulusal güvenliğe verilen asıl zararın "her türlü eleştiriyi peşinen reddetmekten ve İsrail'in güvenliğine ilişkin kritik konularda kapsamlı tartışma yapma isteksizliğinden" kaynaklandığını ifade etti.

Smotrich, "utandırma ve karalamayla gerçek tartışmayı susturmak ve tek ses koroya" devam etmenin savaş öncesine dönüş olduğunu ve "tehlikeli fikirlerin tam da bu şekilde arttığını" sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Smotrich, Genelkurmay Başkanı Halevi'yi eleştirerek, "Mevcut İsrail Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı 7 Ekim'de çok büyük bir başarısızlığa uğradı ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin gelecek neslini tasarlayamıyor ya da işleri düzeltecek komutanları atayamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Halevi'yi "başarısız" olarak nitelendiren Smotrich'in açıklamasına ilişkin, "Öncelikle hükümet olarak başarısızlığınızın sorumluluğunu üstlenin ve istifa edin ancak o zaman başkalarıyla ilgili konuşma hakkına sahip olursunuz" değerlendirmesinde bulunmuştu.


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