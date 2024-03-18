Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'İsrail' tepkisi: 'Tweet atma, ticareti kes'

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze paylaşımını alıntılayarak 'Tweet atma, ticareti kes' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:59
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'İsrail' tepkisi: 'Tweet atma, ticareti kes'
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken; AKP'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği devam ediyor.

Özellikle sağcı partilere üye Türkiye’den iş insanlarının Gazze’ye yönelik saldırıları süren İsrail’le ticaret yapması dikkat çekiyor.

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMINI ALINTILADI: 'TWEET ATMA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ülkemizde kimileri Filistin, Gazze, Ramallah diye yerlerin varlığından ilk kez 7 Ekim’de haberdar olmuş olabilir. Bazı çevreler Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini ilk kez 7 Ekim’de duymuş da olabilir. Ama biz bu mücadeleye ömrümüzü adadık” paylaşımını alıntılayan Saadet lideri, şu ifadeyi kullandı:

“Tweet atma, ticareti kes.”



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