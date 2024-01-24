İsrailli bakanların katılımıyla Kudüs'te "Gazze'de Yahudi yerleşimini teşvik için" konferans düzenlenecek

Yayınlanma: 24.01.2024 - 06:57

Güncelleme: 24.01.2024 - 08:06

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Kudüs'te 28 Ocak Pazar günü yapılması planlanan konferansa Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi mensubu bakan ve milletvekillerinden oluşan 20 kişilik bir grup da katılacak.

Habere göre, İsrail Turizm Bakanı Haim Katz, İsraillileri "Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşiminin teşvik edilmesi" amacıyla düzenlenecek konferansı desteklemeye çağırarak, "Yahudi yerleşimlerinin (İsrail için) güvenliği getireceğini" iddia etti.

Gazze'deki Yahudi yerleşim yerlerinin 2005'te İsrail'in çekilmesiyle boşaltılmasını "ahmaklık" olarak niteleyen Katz, "7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırıdan açıkça anlaşılan şu ki (Gazze'deki) Gush Katif ve Samiriye'nin (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdikleri isim) kuzeyindeki yerleşim yerlerinin boşaltılması ahmaklığının düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da, konferansta "Yahudi yerleşim yerlerinin ve Filistin devletinin kurulmasının engellenmesinin neden önemli" olduğunun anlatılacağını belirterek, "İsrail'in güvenliğinin ilk önce Yahudi yerleşimlerinden başlayacağı" iddiasında bulundu.

İSRAIL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.