İsrailli Büyükelçiden Türkiye açıklaması: Yavaş yavaş diyaloğa doğru ilerliyoruz
İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz, İsrail-Türkiye yakınlaşmasının, İsrail-Yunanistan arasındaki "güçlü ilişkileri" etkilemeyeceğini savundu.
İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.
Noam Katz, Yunanistan-İsrail arasındaki ilişkilerin "stratejik düzeyde" sürdüğünü vurguladı.
Katz, önümüzdeki günlerde İsrail'de yeni bir hükümetin kurulacağını anımsatarak, "Netanyahu, Yunanistan ile ilişkilerin yeniden inşa edilmesinin mimarı olmuştur. Bu, Başbakan olarak yeni gündeminin bir parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE MESAJ GÖNDERDİ
Son dönemdeki İsrail-Türkiye yakınlaşmasının, İsrail-Yunanistan arasındaki "güçlü ilişkileri" etkilemeyeceğini belirten Katz, "Bu, Yunanistan'ın zararına olmayacak. Bunu Türkiye'ye yüksek sesle ve açıkça söyledik" dedi.
Katz, Türkiye'nin bölgede "önemli" bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "Bazıları stratejik öneme sahip olan bazı ortak zorluklarımız var. Terörle mücadele, ticari ilişkiler, turizm ve toplumlar arasında gerçekleşen birçok ortak şey. Biz diplomasiye de inanıyoruz. Siz (Yunanistan) nasıl Türkiye ile sorunlarınızı diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeye çalışıyorsanız, biz de aynısını yapıyoruz" diye konuştu.
Katz, Türkiye ile temaslara değinerek, "Bekleyen meseleleri görüşmek üzere Türklerle yavaş yavaş diyaloğa doğru ilerliyoruz" dedi.
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