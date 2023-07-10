İsrailli diplomat, taciz iddialarından beraat ederek görevine geri döndü

İsrail'in Fas İletişim Ofisi Başkanı Büyükelçi David Govrin'in, hakkındaki cinsel taciz ve yolsuzluk davalarından beraat ederek görevine döndüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 07:22
İsrailli diplomat, taciz iddialarından beraat ederek görevine geri döndü
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İsrail'in Fas'taki diplomatik misyonu başkanı David Govrin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için asil görevimi tamamlamak üzere ikinci ülkem kıymetli Fas'a dönmekten çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan cinsel taciz ve yolsuzluk iddialarına atıfta bulunan Govrin, "Doğruyu konuşamıyorsanız, yalanı alkışlamayın" ifadelerine yer verdi.

İsrail medyasında da Govrin'in bu suçlamalardan beraat ettiği yönünde haberler yer aldı.

Fas yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Eylül 2022'de, Rabat'ta işlendiği iddia edilen kadın istismarı, cinsel taciz gibi "tehlikeli" suçlarla ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.

Govrin de kadın istismarı, cinsel taciz ve başka ahlaki suçlar işlediği yönünde şikayetler üzerine açılan soruşturma kapsamında ülkeye çağrılmıştı.

Govrin, kendisine yöneltilen suçlamaları yalanlamıştı.


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