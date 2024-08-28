İsrailli eski bakandan skandal sözler: 'İnsani yardım girişi durdurulsun'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:52

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:52

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, açlıkla mücadele eden Gazze'ye insani yardım girişinin durdurulmasını istedi.

İnsani yardımların yanı sıra Gazze'ye ekipman ve yakıt girişinin de sonlandırılması çağrısı yapan Liberman, İsrail ordusuna Gazze'de "operasyonel hareket özgürlüğü verilmesini" istedi.

Liberman, geçen hafta yaptığı açıklamada da Gazze Şeridi'nin su, gıda, elektrik ve yakıt dahil tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapılarında kontrolün İsrail ordusunun eline geçmesi ve Tel Aviv yönetiminin engellemeleri nedeniyle bölgeye zaten uzun süredir yeteri kadar insani yardım ulaştırılamıyor.