İsrailli-Filistinli siyasetçi: Netanyahu, Ortadoğu'da ayakta kalan tek diktatör
İsrailli Knesset üyesi ve Arap Değişim Hareketi Başkanı Dr. Ahmed Tibi, Netanyahu hükümetinin, Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Esad rejimi düştükten sonra Ortadoğu'da ayakta kalan tek diktatör sensin" dedi.
İsrailli Knesset üyesi ve Arap Değişim Hareketi Başkanı Dr. Ahmed Tibi, İsrail Meclisi'nde (Knesset) hükümetin, Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Ahmed Tibi, yaptığı açıklamalarla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.
Tibi, Netanyahu'yu "diktatör" olarak niteledi.
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Tibi, mecliste Netanyahu'ya yönelik, "Suriye'deki Esad rejiminin çöküşünden sonra, Ortadoğu'daki son diktatör sizsiniz" ifadelerini kullandı.
Mecliste bulunan Netanyahu'nun, Tibi'nin sözlerine karşılık güldüğü görüldü.
Etiketler: #Binyamin Netanyahu #israil
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