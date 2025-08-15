İsrailli kökten dinci bakan Filistinli lideri hapishanede tehdit etti

İsrail’de, ulusal güvenlikten sorumlu bir bakanın, cezaevinde tutulan üst düzey bir Filistinli siyasi lidere cezaevi içinde açıkça ölüm tehdidinde bulunması, yakın tarihte uluslararası hukuk ve diplomasi normlarına meydan okuyan ender vakalardan biri olarak kayıtlara geçti. Olay, hem içeride hem dışarıda sert tepkilere yol açarken, İsrail’in insan hakları sicili yeniden dünya gündemine taşındı.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir’in Barguti’ye, “İsrail’le uğraşan, çocuklarımızı öldüren, kadınlarımızı öldüren herkesi yok edeceğiz. Bunu bilmen gerekiyor” dediği duyuldu.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, daha önce Ramon ve Nafha isimleriyle bilinen cezaevine yapılan bu kışkırtıcı ziyaretin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Barguti’nin zayıf düştüğü ve sağlık durumunun kötü olduğu gözlendi. Kanalın haberine göre, bakanın ziyareti, Filistinli mahkumlar için daha sıkı koşullar uygulanmasını denetleme amacı taşıyordu.

BRİTANYALI SOSYALİST SİYASETÇİDEN SERT TEPKİ

Büyük Britanya'nın muhalif seslerinden, sosyalist siyasetçi, yayıncı ve yazar George Galloway, İsrailli kökten dinci bakanın, El Fetih lideri Barguti’ye yönelik aşağılayıcı tavrını şu sözlerle protesto etti:

Nazi Ben Gvir, dün Filistinli Mandela’nın hücresine ayak bastığında, kendi ebedî ölüm fermanını imzaladı. Aslında üstünlükçülük ve faşist küstahlığın bundan daha iğrenç bir gösterisine daha önce tanık olduğumu hiç sanmıyorum. Mervan Barguti’nin, gardiyanlar tarafından açıkça aç bırakıldığı ve işkenceye maruz kaldığı, hatta ölümün eşiğinde olabileceği görülüyor. [İngiltere] İşçi Partisi'nin [eski] Bakanı ve partinin önde gelen isimlerinden Roy Mason; [IRA lideri] Bobby Sands’in ölüm döşeğine gidip üzerinde dans ederek, İrlandalı açlık grevcilerinin meşru taleplerini asla kabul etmeyeceklerini ilan ettiğinde, herhangi bir siyasetçiye karşı bir daha böylesi bir tiksinti hissedemeyeceğimi düşünmüştüm. Ama o en azından, kendi ahlaki çürümesini kayda almamıştı. Ben Gvir, Mervan’a onu 'ezeceğini' vaat etti, belki de ezecek. Fakat esasen [yeni] tohumlar ekecek. O Filistinli kahraman, onu bu dünyada da, öteki dünyada da rahat bırakmayacak.

MERVAN BARGUTİ KİMDİR?

66 yaşındaki Barguti, 6 Haziran 1959’da Batı Şeria’daki Ramallah yakınlarında bulunan Kuber köyünde doğdu. Filistin’in en büyük siyasi hareketlerinden El-Fetih’in önde gelen isimlerinden biri olarak tanındı. 1987’deki Birinci İntifada’da İsrail işgaline karşı aktif rol aldı, 2000’de başlayan İkinci İntifada’da ise hem sahada hem siyasi alanda en etkili liderlerden biri olarak öne çıktı.

2002 yılında İsrail güvenlik güçleri tarafından Ramallah’ta yakalanan Barguti, El-Fetih’e bağlı Tanzim adlı silahlı grupların düzenlediği ve İsraillilerin ölümüne yol açan saldırılardan sorumlu tutuldu. 2004’te beş kez müebbet ve 40 yıl ek hapis cezasına mahkûm edildi.

Hapiste olmasına rağmen El-Fetih içindeki nüfuzunu koruyan Barguti, Filistinli mahkumların haklarını savunan açlık grevlerinin öncülüğünü yaptı. Filistin kamuoyunda ulusal direnişin sembolü olarak görülen Barguti, yapılan bazı anketlerde serbest bırakılması halinde Filistin Yönetimi başkanlık seçimlerini kazanabilecek tek isim olarak öne çıktı.