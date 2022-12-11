İsrailli milletvekilinden Flistin çıkışı: Bir İsrailli anne ağlayacağına 1000 Filistinli anne ağlasın

11 Aralık 2022 Pazar, 14:42

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun kurması beklenen koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağcı "Yahudi Gücü" (Otzma Yehudit) Milletvekili Zvika Fogel, İngiliz televizyonu Channel 4’e konuştu.

Zvika Fogel, "Sürekli güvenlikten bahsediyorsunuz. Ancak devamlı olarak bu çatışmada ölen Filistinlilerin sayısı İsraillilerden daha fazla. Eğer daha fazla güvenliğe ihtiyacı olan bir taraf varsa bunun Filistinliler olması gerekmez mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kim bana zarar vermek isterse, ben ona zarar veririm. Orantılılık kavramının artık var olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden size hiç de hoş olmayan bir şey söyleyeyim: Bir İsrailli anne mi 1000 Filistinli anne mi ağlayacak (diye seçecek olsak), 1000 Filistinli anne ağlasın."

Gazetecinin "Ama bu bir hükümet için ırkçı bir politika" şeklindeki çıkışına cevap olarak ise Fogel, "Biz (Filistinlilere) çok merhametli davranıyoruz. Artık buna son vermeliyiz. Bunun ırkçılıkla ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

İsrail’de, 1 Kasım seçimlerinden zaferle ayrılan Binyamin Netanyahu’nun, seçime aynı ittifakta girdiği dindar ve aşırıcı-ırkçı partilerin de içinde söz sahibi olacağı bir hükümet kurması bekleniyor.