İsrailli sağlık görevlisi, Kahramanmaraş'ta "yeterli sayıda ekibin olmadığını" söyledi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 01:53

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 01:53

İsrail'den Türkiye'ye gelen yardım ekibinin içinde yer alan sağlık görevlisi Linor Attias, görev yaptığı Kahramanmaraş'ta yaşadıklarını anlattı.

Linor Attias, Kahramanmaraş'ta "çok büyük bir yıkımın" yaşandığına işaret ederek, "Bu tür bir durumda yardım edecek yeterli sayıda insan yok, sadece bir şehirden bahsediyorum ama Türkiye'nin güneyinde hasar çok korkunç, bu yüzden burada yeterli misyon yok" dedi.

"CESET KOKULARI KORKUNÇ"

Hayatta kalanların kurtarılması gibi acil bir ihtiyacın ötesinde, insani durumun "çok vahim" olduğunu belirten Attias, "İnsanlar çığlık atıyor, insanlar acı çekiyor, çocuklar ebeveynlerinden yoksun. Ceset kokusu korkunç. Şilte ile ateş yakıyorlar, bu yüzden şu anda havada zehirli dumanlar var" dedi.

Attias, ekibinin güvenlik nedeniyle açık alanda uyku tulumları içinde uyuduğunu söyleyerek, "Dün biz uyurken bir deprem hissettik. Depremden sonra uyandık ve binaların yakınında değil de açık bir alanda olduğumuz için kendimizi güvende hissettik. Bu bir hayatta kalma durumu" diye konuştu.

Attias, bir kurtarma personelinin iyi çalışabilmesi için durumu "mantıklı bir şekilde" düşünmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Duygularımı işin içine katarsam hayatta kalamam, çünkü tanık olmak çok zor" ifadelerini kullandı.