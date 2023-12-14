Putin: Gelecek yılın başında Türkiye'yi ziyaret edebilirim

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:15

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında konuştu.

AA muhabirinin Gazze'yle ilgili sorusunu yanıtlayan Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere en fazla ilgi gösteren liderlerden biri olduğunu vurguladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Putin, Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halinde olduklarını ve görüşlerinin örtüştüğünü de söyledi.

Putin, Erdoğan'ın Gazze'deki çabaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesinde önemli bir lider rolü sergiliyor. O, kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor. O, bu konuda çok aktif. Tanrı O'na sağlık versin. Zira olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda, tüm dünya aradaki farkı görüyor. Gazze'de binlerce çocuk, kadın ölüyor. Ukrayna'da böyle bir şey yok."

"EN ÖNEMLİ KONU EGEMENLİK"

Putin, Rusya gibi bir ülkenin egemenliği olmadan var olmasının mümkün olmadığını belirterek kendisi için en önemli konunun egemenlik olduğunu vurguladı.

Putin, bunun ekonomik ve teknolojik egemenliği de kapsadığının altını çizdi.

Putin, "Rusya gibi bir ülke için en önemli husus egemenlik. Egemenliği olmadan ülkemizin var olması imkansız. En azından bugün ve bin yıldır var olduğu şekilde var olamaz. Bu nedenle en önemli konu, egemenliğin güçlendirilmesi. Savunma kabiliyetinin, sınırlarda güvenliğin güçlendirilmesi, ülkemizdeki vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin temin edilmesi, siyasi sistemin geliştirilmesi ve ekonomi alanında egemenlik, finansal ve ekonomik, teknolojik egemenlik. Bu, Rusya da dahil her ülkenin geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Batı yaptırımlarına rağmen Rusya ekonomisinin kalkınmayı sürdürmek için yeterli güce sahip olduğuna değinen Putin, Merkez Bankası ve hükümetin bu amaçla tüm tedbirleri aldığını anımsatarak, “Ekonomimiz, ilerlemesini sürdürebilmek için yeterli güce sahip” dedi.

Putin, ekonomik büyüme tahminlerinin yıllık bazda yüzde 3.5 olduğuna dikkat çekerken, geçen yılki düşüşün telafi edildiğini, özellikle bu yıl sanayideki büyümenin yüzde 3.6’ya ulaştığını bildirdi.

İmalat sanayinin bu yıl yüzde 7.5’lik büyüme rakamlarına ulaştığını ifade eden Putin, reel gelirlerde ise yıl sonu itibariyle yaklaşık yüzde 8’lik büyüme beklendiğini aktardı.

Batı yaptırımlarına rağmen toparlanan Rus işletmelerinin yıllık karının yüzde 24 olarak beklendiğine de vurgu yapan Rus lider, bankacılık sektöründe ise 3 trilyon rubleden fazla kar beklendiğini de ekledi.

“BARIŞ, HEDEFLERİMİZE ULAŞTIĞIMIZDA SAĞLANACAK”

Putin, Ukrayna'da barışın Rusya'nın özel askeri harekat kapsamındaki hedeflerine ulaştığında sağlanacağını söyledi.

Rusya lideri, özel askeri harekata başladıklarında ilan ettikleri hedeflerin değişmediğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması, Kiev'in tarafsız statüsünün güçlendirilmesi için çabalarını sürdüreceğinin mesajını verdi.

Mart 2022'de İstabul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelere değinen Putin şunları söyledi:

"İstanbul'daki müzakereler sırasında Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlanmıştı. Şimdi de anlaşma sağlanabilir ya da sorun güç yoluyla çözülebilir."

"YENİ SEFERBERLİK İLANI YOK"

Konuşmasının devamında, geçtiğimiz yıl kısmi seferberlik kapsamında cepheye gönderilen vatandaşların kahramanlıklarını öven Putin, ilan edilen seferberlik sırasında Rus ordusuna katılan vatandaşların Ukrayna cephesinde başarıyla mücadele verdiğini vurgularken, 14 vatandaşın ‘Rusya Kahramanı’ olduğunun altını çizdi.

“İkinci bir seferberlik dalgasına gerek yok” diyen Putin, geçen yılki kısmi seferberlik sırasında 300 bin kişinin Rus ordusuna katıldığını hatırlattı.

Seferberliği sona erdiren Rusya Savunma Bakanlığı’nın ardından sözleşmeli olarak askere alımları sürdürdüğünü kaydeden Rus lider, “Dün itibarıyla 486 bin kişi sözleşmeli olarak Rus ordusuna katıldı. Anavatanlarını savunmaya hazır vatandaşların sayısı hiçbir zaman azalmadı. Her gün bin 500 kişi gönüllü olarak ülke genelinde askerlik şubelerine başvuruyor” diye konuştu.

Putin, seferberlik sırasında kahramanca ülkesini savunan 300 bin kişiden 244 bin kişinin savaş bölgesinde olduğunu bildirirken, 41 bin kişinin ise yaş sınırına ulaşılması, sağlık durumu ve diğer sebeplerden dolayı evine geri döndüğünü kaydetti.

Rusların ve Ukraynalıların özü itibarıyla tek halk olduğunu her zaman olduğu gibi bir kez daha vurgulayan Putin, "Şu anda yaşananlar, kardeşler arasındaki bir iç savaşa benzeyen, kardeşlerin farklı taraflarda yer aldığı büyük bir trajedi" değerlendirmesinde bulundu.

Batı'yla ilgili ilişkilerden söz eden Rusya lideri, "İlişkileri biz bozmadık, onlar bizimle ilişkilerini bozdular ve çıkarlarımızı hiçe sayarak bizi ikinci plana itmeye çalıştılar" dedi.