İstanbul’da Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler başladı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul Çırağan Sarayı’na geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı’na geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.

ÖNCEKİ TURDA NELER OLDU?

Barış görüşmeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2022’de yarım kalan süreci yeniden başlatma önerisiyle 2025 Mayıs’ında başlamıştı. Şimdiye kadar 16 Mayıs ve 2 Haziran’da iki tur görüşme yapıldı. İlkinde taraflar "1000'e 1000" formülüyle esir değişiminde anlaştı. İkinci turda ise ölen askerlerin cenazelerinin iadesi gündeme geldi.

MASADA NELER VAR?

Haziran başındaki ikinci görüşmede taraflar, barışın çerçevesini belirleyen mutabakat metinlerini birbirlerine sundu. Üçüncü turda bu belgeler tartışılacak. Putin, söz konusu metinleri “birbirine tamamen zıt” olarak nitelese de, “Müzakerelerin amacı zaten bu zıtlıkları yakınlaştırmak,” ifadelerini kullandı.

RBC.ru'da yer alan habere göre, Rusya’nın mutabakat taslağı özetle şunları içeriyor: