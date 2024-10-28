İstanbul'da 'emlakçı'ya sakal ektirdiği öne sürüldü: 'Dismorfik bozukluk' nedeniyle intihar etti

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:44

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:44

24 yaşındaki Fransız Mathieu Vigier Latour, İstanbul'da sakal ekiminden sonra dismorfik bozukluk yaşaması (kişinin görüntüsündeki algıladığı kusurları saplantı haline getirmesi) ve ağrılar çekmesi sonucu intihar etti.

Türkiye'de uygun maliyetli sağlık turizmini dikkate alarak hareket ettiği belirtilen Mathieu'nun, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kliniği seçtiği ve 1300 euro (48 bin 200 lira) karşılığında ameliyat olduğu kaydedildi.

Ailesine göre, Mathieu, ameliyattan sonra “kendisinin tanınamaz halde” olduğunu söylediği aktarıldı.

Sakal ekiminden sonra sürekli acı çektiği belirtilen Latour'un, “başarısız” ameliyattan dört ay sonra dismorfik bozukluk yaşadığı belirtildi.

2 Mart 2024’te İstanbul’da operasyon geçiren Mathieu'nun, girdiği stresten çıkamaması sonucunda 9 Haziran’da Paris’teki öğrenci evinde intihar ettiği bildirildi.

Hasarı gizlemesi için ailesi tarafından dövme yapılması teklif edilen Mathieu'nun, ameliyatını yapan doktorunun “aslında bir emlakçı” olduğunu sonradan öğrendiği belirtildi.

“OĞLUM ACI İÇİNDEYDİ”

Babası Jacques Vigier Latour, “'(Ameliyatı yapan doktora karşı) Bak, kafamdan çok fazla saç aldın, hayatımı mahvettin' derdi. Oğlum acı içindeydi, gece gündüz sakalının altı, başının arkası yanıyordu” dedi.

Aile, Mathieu intihar etmeden önce hatalı sakal ekimini düzeltebilecek bir doktor aradıktan sonra Belçika'da 25 yıldır saç ekimi uzmanı olan Jean Devroye'ye başvurdu.

Devroye, “Çok daha kötülerini gördüm. Korkunç şeyler gördüm. Düzeltilmesi nispeten kolaydı. Onu düzeltme sürecindeydik” dedi. Devroye, Mathieu'nun çektiği ağrılarının ana nedeninin karaborsa bir klinik tarafından aldatıldığını ve vicdansız insanlar tarafından saygı görmediğini hissetmesi olduğunu söyledi.

Devroye'nin, Mathieu'ya Türkiye'de yapılan ameliyatta “kılların kötü bir şekilde yerleştirildiğini, açılı bir şekilde uzamak yerine, kirpi gibi dümdüz uzadığını” söylediği belirtildi.

“AĞRILARININ ANA NEDENİ KARABORSA BİR KLİNİK”

Mathieu'nun çektiği ağrılarının ana nedeninin “karaborsa bir klinik tarafından aldatıldığını” savunan Devroye, şunları kaydetti:

“Bilgili ve zeki Fransızların para için yapılan bu çağrıya kanmaları hayret verici. Gerçekten harika olan şey, Türkiye'deki kliniğin, insanları saç ekiminin merkezi olduğuna inandırmayı başarmış olmaları. Başlangıçta oldukça inanılmazdı, örneğin Kanada'daki çok üst düzey uzmanların sonuçlarını aldılar, tüm fotoğraflarını pompaladılar ve kendilerine ait olmayan fotoğrafları göstermekte hiç tereddüt etmediler."