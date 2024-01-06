İstanbul'da kritik zirve başladı: Fidan ile Blinken bir araya geldi

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:02

Güncelleme: 06.01.2024 - 13:17

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.