ABD listeyi yayınladı: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:55

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:56

ABD Dışişleri Bakanlığı dün (Cuma) yaptığı açıklamada, Washington'un 5 Hamas finansörü hakkında bilgi veya hareketin finansman mekanizmalarını bozacak herhangi bir bilgi karşılığında 10 milyon dolara kadar ödeme yapacağını duyurdu. Ödül teklifi, ABD'nin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısı sonrasında uyguladığı dört tur yaptırımın ardından geldi.

İsrail, Hamas'ın saldırı sırasında bin 200 kişiyi öldürdüğünü söylerken Gazze sağlık yetkilileri, İsrail askeri müdahalesinin 22 bin 600 kişinin ölümüne ve Filistin kıyı bölgesindeki geniş alanların moloz yığınına çevrilmesine yol açtığını söylüyor.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, bakanlık yaptığı açıklamada, aranan beş kişinin Abdulbasit Hamza el-Hasan Muhammed Hayr, Amir Kemal Şerif eş-Şeva ve Ahmed Seddu Cahleb olduğunu belirtti. Aynı şekilde, daha önce ABD tarafından küresel teröristler olarak sınıflandırılan Velid Muhammed Mustafa Caullah ve Muhammed Ahmed Abdüldayim Nasrallah da arananlar arasında yer alıyor.

Fotoğraf: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Hamas'ı finanse etmek için çalıştığını söylediği bir grubun fotoğrafı yayınlandı

Bakanlık, Hamza olarak bilinen ilk finansörün Sudan'da ikamet ettiğini, Hamas'ın yatırım portföyündeki birçok şirketi yönettiğini ve harekete yaklaşık 20 milyon dolar aktarılması işlemine katıldığını da ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamza'nın eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve Sudan'da istikrarı baltalayan aşırılık yanlısı gruplarla bağlantısı olduğunu bildirdi.

Bakanlık, adı geçen Hamas finansörlerinden Amir Kemal Şerif eş-Şeva, Ahmed Sedu Cahleb ve Velid Muhammed Mustafa Caullah'ın, hareketin Türkiye'deki yatırım ağının parçasını oluşturduğunu kaydetti.

Bakanlık, Muhammed Ahmed Abdüldayim Nasrallah'ın İran kurumlarıyla yakın bağları olduğu ve Hamas'a on milyonlarca dolar transfer işleminde rol aldığı belirtildi. Bakanlık, geçen Ekim ayında Nasrallah'ın Katar'da ikamet ettiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ödüllerin, Hamas'ın gelir kaynakları, ana bağışçılar, hareketin işlemlerini kolaylaştıran mali kuruluşlar, Hamas lehine çift kullanımlı teknoloji satın alan önde gelen şirketler ve örgüte mali fayda sağlayan suç planları hakkında bilgi verenlere verileceğini duyurdu..