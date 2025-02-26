İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD masaya oturuyor

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:13

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:16

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için Rusya ve ABD heyetlerinin 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.

Lavrov, “Üst düzey diplomatlarımızın, uzmanlarımızın bir araya gelerek, önceki yönetimin Rus büyükelçiliğinin faaliyetleri önünde yapay engeller yaratmaya yönelik yasadışı faaliyetleri sonucunda biriken ve bizim de doğal olarak karşılık verdiğimiz ve Moskova'daki Amerikan büyükelçiliğinin çalışmaları için rahatsız edici koşullar yaratan sistemik sorunları ele alacaklarını duyurduk. Böyle bir toplantı yarın İstanbul'da gerçekleşecek” dedi.

Lavrov, “Sonuçlarına göre, ne ölçüde hızlı ve etkili hareket edebileceğimizin netleşeceğini düşünüyorum” diye ekledi.

İstanbul'a gelecek Rusya ve ABD heyetlerinde hangi isimlerin yer alacağına dair bir bilgi verilmedi.

ABD ve Rusya heyetleri, Ukrayna'daki savaşı sonlandırma ve ikili ilişkileri düzeltme hedefleriyle 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.