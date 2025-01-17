İstanbul’da sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler dünyanın da gündeminde

Yayınlanma: 17.01.2025 - 15:05

Güncelleme: 17.01.2025 - 15:08

İstanbul’da ay başından bu yana sahte alkollü içki kullanımına bağlı zehirlenen ve hastanelere başvuran 92 kişiden 38’i hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan 8'i kişi taburcu edilirken, 46 kişinin tedavisi devam ediyor. Sahte ve kaçak alkol üretimine ilişkin ek önlemler alınırken operasyonlar da devam ediyor. Sahte alkollü içki kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler uluslararası basında da yankı buldu.

Alman Die Welt gazetesinin haberinde, Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da zaman zaman sahte alkolden kaynaklı ölümlerin meydana geldiği belirtildi. Alkollü içeceklere uygulanan yüksek vergilere değinilen haberde, “Müslüman olduğunu belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alkol ve tütün tüketimine karşı defalarca konuştu” ifade edildi.

''ERDOĞAN, İÇKİ VE SİGARAYA KARŞI OLDUĞUNU DEFALARCA DİLE GETİRDİ''

İngiliz Daily Mail gazetesindeki haberde, “Artan vergilerin ardından özel üretimin arttığı Türkiye’de sahte alkolden kaynaklı zehirlenmeler çok yaygın. Yetkililere göre 2024 yılında İstanbul'da bu tür alkol zehirlenmeleri 48 kişinin ölümüne neden oldu. Muhalifleri tarafından toplumu İslamlaştırmak istemekle suçlanan dindar bir Müslüman olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, içki ve sigaraya karşı olduğunu defalarca dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

10 ÖZBEKİSTAN VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Özbekistan merkezli Gazeta.uz isimli haber sitesinde yer alan haberde, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 10 Özbekistan vatandaşının bulunduğu belirtilerek, “Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, alkol kullanımından kaçınılması ve dikkatli olunması çağrısında bulundu. İki Türkmenistan vatandaşı gözaltına alındı” denildi. Haberde, içkinin Aksaray’da satın alındığının tespit edildiği kaydedilerek, Başkonsolosluğun “Özbekistan vatandaşlarını alkollü içecek tüketmekten kaçınmaya ve dikkatli olma” yaptığı çağrı aktarıldı. Konuyla ilgili başka bir haberde ise hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı sayısının 14’e yükseldiği bildirildi.

Fransa merkezli Le Monde gazetesinin aynı konuyla ilgili haberinde, alkollü içkiler üzerindeki vergilerin arttırıldıkça özel üretimin arttığı Türkiye’de sahte alkolden kaynaklanan zehirlenmelerin yaygın olduğu belirtildi. Haberde, ''En yaygın sahte ürün, süpermarketlerde litre fiyatı yaklaşık bin 300 liraya (37.20 ABD Doları) yükselen Türkiye'nin anason aromalı rakıdır. Türkiye’de asgari ücret ise 17 bin lira (Zam öncesi) (489 ABD Doları)” denildi.

''YÜKSEK ENFLASYON VE VERGİ SONUCUNDA...''

ABD merkezli uluslararası haber ajansı Associated Press’in (AP) haberinde ise alkollü içki fiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilerek, ''Türkiye’de sahte alkolden kaynaklanan ölümler giderek daha sık görülmeye başlandı. Artan maliyetlerle karşı karşıya kalan pek çok insan daha ucuz alternatiflere ya da ev yapımı içkilere yönelmekte, bu da zehirli maddelerden zehirlenme riskini artırmaktadır. Yüksek enflasyon ve vergi sonucunda içki fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü” görüşüne yer verildi. Haberde ayrıca, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığının Türkiye’ye seyahat eden İngiliz vatandaşları için yayınladığı uyarı da aktarıldı.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin haberinde, ölüm nedeninin alkolün etkisini arttırmak için alkole eklenen madde olan metanol ile karıştırılmış alkol olduğuna işaret edilerek, ''Türkiye'nin güneyinde körlüğe, karaciğer hasarına ve ölüme neden olabilen yasa dışı alkol üretimini inceleyen bir araştırmaya göre, metanol genellikle daha ucuz olduğu için yasa dışı üretilen ürünlerde etanol yerine kullanılıyor. Yetkililerin alkollü içkiler üzerindeki vergileri artırmasıyla özel üretimin patlama yaptığı Türkiye'de sahte alkolden zehirlenmeler oldukça yaygın. Hükümet yetkililerine göre, 2024 yılında İstanbul’da sahte içkiden dolayı 110 kişi hastalandı ve bunlardan 48'i yaşamını yitirdi. Türkiye'nin milli içeceği olan rakı, Yunan çipuro'su (tsipouro) gibi anason aromalı olup, sahteciliğin en çok kurbanı olan içecek” denildi.