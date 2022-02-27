İstanbul'u da saymıştı! Zelenski'nin talebine Rusya'dan yanıt geldi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıklamalarının ardından, "Kentlerin bu şekilde seçilmesi bizim için gerçekten anlaşılır değil" dedi.
Kiev ile müzakereler için oluşturulan Rus heyetinde yer alan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova’nın Ukrayna’da akan kanların durması için görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Sputnik'in haberine göre, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Rudenko, “Mesele nerede toplanılacağı değil, çantada ne ile gidileceğidir. Biz barışı konuşmaya hazırız, akan kanların durdurulmasının koşullarını görüşmeye hazırız, bunun insanların hayatlarını kurtarmaya yardımı olur” diye konuştu.
Rudenko, “Kentlerin bu şekilde seçilmesi bizim için gerçekten anlaşılır değil. Başka egzotik öneriler de geldi. Bize göre herkes için daha uygun, daha rahat ve daha yakın bir yer seçilmesi gerekiyor. Lojistik bakımdan Belarus hem bize hem de Ukrayna'ya daha yakın görünüyor. Ayrıca Minsk Temas Grubu çerçevesindeki müzakereler de burada yapılmıştı” vurgusunu yaptı.
ZELENSKİ NE SÖYLEMİŞTİ?
Kremlin, Rus heyetinin Ukraynalılarla görüşmek için Belarus'a ulaştığını açıklamasının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile müzakereler için Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
En Çok Okunan Haberler
- Yemeksepeti kuryeleri sözlerin tutulmasını bekliyor
- Trabzonspor’da Kouassi ve Emrehan imzayı attı
- Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik görüşme
- Netflix Türkiye'nin Mart 2022 programı belli oldu
- 'Messi'yi transfer etmek istiyoruz'
- İşgali protesto ederek takımdan ayrıldı!
- İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı
- 75 yaş üstünde görülüyor: Görme kaybına sebep olabilir
- Uzmanından uyarı: Her yüz için burun estetiği farklıdır
- 'Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabilir'